«Наполи» предложил Дибале пятилетний контракт с зарплатой в 6 миллионов евро в год

«Наполи» намерен побороться за нападающего Пауло Дибалу, сообщает Corriere Della Sera.

По информации источника, неаполитанцы предложили 28-летнему аргентинцу контракт на 5 лет с зарплатой в 6 миллионов евро.

«Наполи» готов инвестировать эти средства в случае, если защитник Калиду Кулибали перейдет в «Челси» — в таком случае итальянская команда разгрузит платежную ведомость.

Дибала стал свободным агентом 1 июля — до этого он с июля 2015 года выступал за «Ювентус». В прошлом сезоне форвард забил 15 голов и сделал 6 результативных передач в 39 матчах за туринский клуб.

Ранее сообщалось, что на Дибалу также претендуют «Милан», «Интер» и «Атлетико».