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Сегодня, 13:09

Кокорин не доедет до сбора «Фиорентины»

Кокорин пропустит сбор «Фиорентины» в Моэне и будет тренироваться по индивидуальной программе
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Читать «СЭ» в
Александр Кокорин.
Фото Global Look Press

Российский форвард Александр Кокорин все-таки не появится на сборе «Фиорентины» в горном местечке Моэна.

31-летний футболист станет тренироваться по индивидуальной программе во Флоренции.

В горах «фиалки» пробудут до 24 июля. Возможно, Кокорин присоединится к общей группе на втором сборе.

В прошлом сезоне Кокорин принял участие в 7 матчах «Фиорентины» и не отличился результативными действиями. Контракт россиянина с итальянским клубом рассчитан до конца июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что форвард перенес коронавирус.

Александр Кокорин
Футбол
ФК Фиорентина
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