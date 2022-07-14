Кокорин не доедет до сбора «Фиорентины»

Кокорин пропустит сбор «Фиорентины» в Моэне и будет тренироваться по индивидуальной программе

Российский форвард Александр Кокорин все-таки не появится на сборе «Фиорентины» в горном местечке Моэна.

31-летний футболист станет тренироваться по индивидуальной программе во Флоренции.

В горах «фиалки» пробудут до 24 июля. Возможно, Кокорин присоединится к общей группе на втором сборе.

В прошлом сезоне Кокорин принял участие в 7 матчах «Фиорентины» и не отличился результативными действиями. Контракт россиянина с итальянским клубом рассчитан до конца июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что форвард перенес коронавирус.