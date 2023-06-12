Орлов: «Берлускони дал нам разрешение на трансляции матчей чемпионата Италии в середине девяностых»

Российский комментатор Геннадий Орлов рассказал о том, как бывший премьер-министр Италии и владелец «Милана» Сильвио Берлускони разрешил ленинградскому телевидению транслировать чемпионат Италии в девяностых.

«Берлускони дал нам разрешение на трансляции матчей чемпионата Италии в середине девяностых. Я знал, что у Сильвио есть несколько телеканалов, где транслируется футбол. Возникла идея показывать серию А на ленинградском телевидении. Я рассказал об этом руководителю Пятого канала Бэлле Курковой. Она полетела в Италию, встретилась там с Берлускони. Тот сразу дал команду помощникам: давайте, дескать, дадим российскому телевидению десять тестовых трансляций, а потом посмотрим. И мы стали показывать итальянский футбол. Первые трансляции получили бесплатно, — приводит «РБ Спорт» слова Орлова.

Берлускони родился в Милане. В итальянской политике он дебютировал в возрасте 57 лет. Берлускони стал первым мультимиллиардером, возглавившим правительство европейского государства. 12 июня стало известно, что бывший премьер-министр Италии скончался в возрасте 86 лет.