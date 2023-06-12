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Орлов: «Берлускони дал нам разрешение на трансляции матчей чемпионата Италии в середине девяностых»

Алина Савинова
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Российский комментатор Геннадий Орлов рассказал о том, как бывший премьер-министр Италии и владелец «Милана» Сильвио Берлускони разрешил ленинградскому телевидению транслировать чемпионат Италии в девяностых.

«Берлускони дал нам разрешение на трансляции матчей чемпионата Италии в середине девяностых. Я знал, что у Сильвио есть несколько телеканалов, где транслируется футбол. Возникла идея показывать серию А на ленинградском телевидении. Я рассказал об этом руководителю Пятого канала Бэлле Курковой. Она полетела в Италию, встретилась там с Берлускони. Тот сразу дал команду помощникам: давайте, дескать, дадим российскому телевидению десять тестовых трансляций, а потом посмотрим. И мы стали показывать итальянский футбол. Первые трансляции получили бесплатно, — приводит «РБ Спорт» слова Орлова.

Берлускони родился в Милане. В итальянской политике он дебютировал в возрасте 57 лет. Берлускони стал первым мультимиллиардером, возглавившим правительство европейского государства. 12 июня стало известно, что бывший премьер-министр Италии скончался в возрасте 86 лет.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gennadij-orlov-berluskoni-razreshil-leningradskomu-televideniyu-translirovat-chempionat-italii-v-devyanosty-h/
Футбол
Геннадий Орлов
Сильвио Берлускони
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3
 Интер 38 23 3 12 71-42 72
4
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5
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6
 Рома 38 18 9 11 50-38 63
7
 Ювентус 38 22 6 10 56-33 62
8
 Фиорентина 38 15 11 12 53-43 56
9
 Болонья 38 14 12 12 53-49 54
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 Торино 38 14 11 13 42-41 53
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