Пирло: «У нас нет проблем с тем, чтобы сыграть с «Наполи»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло отреагировал на новость о том, что «Наполи» обжаловал техническое поражение от туринского клуба.

«У нас нет проблем с тем, чтобы сыграть с «Наполи». Я больше расстроен за те команды, которые играли и ездили в гости, имея намного большее число заболевших. Они действовали по справедливости, играя при любых обстоятельствах. Я не скажу, правильно ли это решение или нет, но это несправедливо по отношению к командам, которые играли в куда более сложных обстоятельствах», — приводит слова Пирло La Gazzetta dello Sport.

Совет по спортивным гарантиям (CONI) принял решение по судьбе матча 3-го тура серии А «Ювентус» — «Наполи», который не состоялся из-за неявки гостевой команды. Тогда футболисты из Неаполя получили техническое поражение Итальянские футбольные власти вдобавок сняли с неаполитанцев одно очко.

Причиной отсутствия «Наполи» был запрет медицинского органа Неаполя. После обнаружения коронавируса в команде игрокам не было разрешено покидать город.

CONI принял решение переиграть этот матч. О новой дате проведения игры станет известно позже.