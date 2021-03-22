Пирло могут уволить с поста главного тренера «Ювентуса»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло может быть уволен, сообщает Tuttosport 22 марта. Днем ранее команда дома уступила «Беневенто» (0:1) в чемпионате Италии.

По данным источника, руководство клуба потеряло уверенность в работе специалиста. Его будущее будет определено в конце сезона и будет зависеть как от результатов команды, так и от ее игры. Задача-минимум — остаться в четверке и попасть в Лигу чемпионов. При этом, если «Юве» вновь не будет показывать убедительную игру, как было во вчерашнем матче, то риск отставки по окончании сезона возрастет.

Ранее «старая синьора» уступила «Порту» (1:2, 3:2 д. в.) в 1/8 финала Лиги чемпионов. При этом команда пробилась в финал Кубка Италии, где сыграет с «Аталантой». В серии А «Ювентус» занимает четвертое место, имея в активе 55 очков в 27 играх.