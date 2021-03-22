Пирло поругался с президентом «Ювентуса» после поражения от «Беневенто»
17:20
Между главным тренером «Ювентуса» Андреа Пирло и президентом клуба Андреа Аньелли произошел конфликт после матча 28-го тура чемпионата Италии с «Беневенто» (0:1).
По информации Football Italia, ссора произошла из-за неудачного результата. После игры из раздевалки были слышны крики и оскорбления. Утверждается, что Аньелли был шокирован исходом встречи и не смог сдержать эмоций.
«Ювентус» с 55 очками остался на третьем месте в турнирной таблице серии А. «Беневенто», в активе которого 29 очков, располагается на 16-й строчке.
Дополнительная информация:
https://www.football-italia.net/168112/high-tension-juve-agnelli-confronted-pirlo
7
Зачет
vs
3
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...