Пирло поругался с президентом «Ювентуса» после поражения от «Беневенто»

Между главным тренером «Ювентуса» Андреа Пирло и президентом клуба Андреа Аньелли произошел конфликт после матча 28-го тура чемпионата Италии с «Беневенто» (0:1).

По информации Football Italia, ссора произошла из-за неудачного результата. После игры из раздевалки были слышны крики и оскорбления. Утверждается, что Аньелли был шокирован исходом встречи и не смог сдержать эмоций.

«Ювентус» с 55 очками остался на третьем месте в турнирной таблице серии А. «Беневенто», в активе которого 29 очков, располагается на 16-й строчке.