Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 01:43

«Мы не смогли найти тот момент, который мог все изменить». Пиоли — о ничьей с «Болоньей»

Главный тренер «Милана» прокомментировал ничью в матче с «Болоньей»
Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги матча 31-го тура чемпионата Италии против «Болоньи» (0:0).

«Мы не смогли найти тот момент, последний мяч, удар, который мог все изменить. Все остальное мы сделали. Это матчи, в которых, если выйти из тупика раньше, они становятся легче, в противном случае они чрезвычайно тяжелые. Мы очень хорошо работали без мяча, но не так хорошо с мячом. Я полностью исключаю, что это была психологическая проблема. Команда играла с нужным характером, темпераментом и менталитетом. Мы играем в свой футбол, но не реализуем возможности», — приводит слова Пиоли Sky Sport Italia.

Отметим, что для Пиоли эта игра стала 100-й в серии А.

«Милан» набрал 67 очков и лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии. У «Болоньи» 34 очка и 12-я позиция.

ФК Болонья
ФК Милан
Стефано Пиоли
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сербских баскетболистов и французских биатлонистов травят за поддержку России
Снова нет твердой руки. Мостовой, Федотов и Николаев объясняют, почему судьи опять убивают наш футбол
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Милан» и «Болонья» сыграли вничью в чемпионате Италии
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 31 20 7 4 56-29 67
2
 Наполи 31 20 6 5 56-23 66
3
 Интер 30 18 9 3 63-24 63
4
 Ювентус 31 17 8 6 47-27 59
5
 Рома 31 16 6 9 51-35 54
6
 Лацио 31 15 7 9 60-46 52
7
 Аталанта 30 14 9 7 52-34 51
8
 Фиорентина 30 15 5 10 49-38 50
9
 Верона 31 12 9 10 56-47 45
10
 Сассуоло 31 11 10 10 56-51 43
11
 Торино 30 10 8 12 35-30 38
12
 Удинезе 30 8 12 10 44-47 36
13
 Болонья 30 9 7 14 32-44 34
14
 Эмполи 31 8 9 14 41-56 33
15
 Специя 31 9 5 17 32-54 32
16
 Сампдория 31 8 5 18 39-52 29
17
 Кальяри 31 5 10 16 29-59 25
18
 Дженоа 31 2 16 13 23-48 22
19
 Венеция 30 5 7 18 25-55 22
20
 Салернитана 30 3 7 20 22-69 15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
9.04 16:00
Эмполи – Специя
 - : -
9.04 19:00
Интер – Верона
 - : -
9.04 21:45
Кальяри – Ювентус
 - : -
10.04 13:30
Дженоа – Лацио
 - : -
10.04 16:00
Венеция – Удинезе
 - : -
10.04 16:00
Наполи – Фиорентина
 - : -
10.04 16:00
Сассуоло – Аталанта
 - : -
10.04 19:00
Рома – Салернитана
 - : -
10.04 21:45
Торино – Милан
 - : -
11.04 21:45
Болонья – Сампдория
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 21
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 21
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 16
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 8
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 7
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 7
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 23 1 8
Кельвен Амиан

Кельвен Амиан

Специя

 25 1 5
Тео Эрнандес

Тео Эрнандес

Милан

 25 1 5
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости