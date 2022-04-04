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4 апреля, 23:44

«Милан» и «Болонья» сыграли вничью в чемпионате Италии

Екатерина Савостина
Корреспондент
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«Милан» сыграл вничью с «Болоньей» в матче 31-го тура чемпионата Италии.

Команды не смогли забить голов. Игра завершилась со счетом 0:0.

Отметим, что для главного тренера «Милана» Стефано Пиоли эта игра стала 100-й в серии А.

«Милан» набрал 67 очков и лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии. У «Болоньи» 34 очка и 12-я позиция.

Италия. Серия А. 31-й тур
04 апр, 21:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
0:0
Болонья
Милан
Меньян Калабрия (Флоренци, 75) Эрнандес Калюлю Томори Беннасер (Кессье, 70) Тонали Диас Мессиас (Ребич, 46) Жиру (Ибрагимович, 70) Леан
Болонья
Скорупски Хики (Касиус, 71) Сумаоро Теат Дейкс (Мбай, 83) Медель (Бонифаци, 82) Эбишер Схаутен Сванберг (Сориано, 71) Арнаутович Барроу (Орсолини, 60)
Предупреждения
Дейкс 40’, Орсолини 90+8’
Судьи
Маринелли (Италия)

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И В Н П +/- О
1
 Милан 31 20 7 4 56-29 67
2
 Наполи 31 20 6 5 56-23 66
3
 Интер 30 18 9 3 63-24 63
4
 Ювентус 31 17 8 6 47-27 59
5
 Рома 31 16 6 9 51-35 54
6
 Лацио 31 15 7 9 60-46 52
7
 Аталанта 30 14 9 7 52-34 51
8
 Фиорентина 30 15 5 10 49-38 50
9
 Верона 31 12 9 10 56-47 45
10
 Сассуоло 31 11 10 10 56-51 43
11
 Торино 30 10 8 12 35-30 38
12
 Удинезе 30 8 12 10 44-47 36
13
 Болонья 30 9 7 14 32-44 34
14
 Эмполи 31 8 9 14 41-56 33
15
 Специя 31 9 5 17 32-54 32
16
 Сампдория 31 8 5 18 39-52 29
17
 Кальяри 31 5 10 16 29-59 25
18
 Дженоа 31 2 16 13 23-48 22
19
 Венеция 30 5 7 18 25-55 22
20
 Салернитана 30 3 7 20 22-69 15
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34 тур
35 тур
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38 тур
9.04 16:00
Эмполи – Специя
 - : -
9.04 19:00
Интер – Верона
 - : -
9.04 21:45
Кальяри – Ювентус
 - : -
10.04 13:30
Дженоа – Лацио
 - : -
10.04 16:00
Венеция – Удинезе
 - : -
10.04 16:00
Наполи – Фиорентина
 - : -
10.04 16:00
Сассуоло – Аталанта
 - : -
10.04 19:00
Рома – Салернитана
 - : -
10.04 21:45
Торино – Милан
 - : -
11.04 21:45
Болонья – Сампдория
 - : -
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Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 21
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 21
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 16
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 8
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 7
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 7
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 23 1 8
Кельвен Амиан

Кельвен Амиан

Специя

 25 1 5
Тео Эрнандес

Тео Эрнандес

Милан

 25 1 5
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