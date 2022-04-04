«Милан» и «Болонья» сыграли вничью в чемпионате Италии

«Милан» сыграл вничью с «Болоньей» в матче 31-го тура чемпионата Италии.

Команды не смогли забить голов. Игра завершилась со счетом 0:0.

Отметим, что для главного тренера «Милана» Стефано Пиоли эта игра стала 100-й в серии А.

«Милан» набрал 67 очков и лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии. У «Болоньи» 34 очка и 12-я позиция.