«Наполи» предлагает Хвиче Кварацхелии контракт на пять лет

«Наполи» ведет переговоры по трансферу полузащитника батумского «Динамо» Хвичи Кварацхелии, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, неаполитанцы предлагают 21-летнему грузину контракт на 5 лет и близки к успешному завершению трансфера. Также на футболиста претендуют еще два итальянских клуба: «Рома» и «Сассуоло».

Кварацхелия начал сезон-2021/22 в «Рубине», на его счету 2 гола и 5 результативных передач в 22 матчах за казанцев.

31 марта стало известно, что «Рубин» расторг контракт с игроком, а батумское «Динамо» подписало соглашение с ним на 2 года.