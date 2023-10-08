Канье Уэст посетил матч «Дженоа» — «Милан»
Музыкант и дизайнер Канье Уэст посетил матч между «Дженоа» и «Миланом» в 8-м туре чемпионата Италии. Встреча завершилась победой «россонери» со счетом 1:0.
Фотографию музыканта, раздающего автографы, опубликовала в соцсети пресс-служба генуэзцев.
«Дженоа» также подарила Уэсту клубную футболку.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|8
|7
|0
|1
|16-8
|21
|
2
|Интер
|8
|6
|1
|1
|21-5
|19
|
3
|Ювентус
|8
|5
|2
|1
|14-6
|17
|
4
|Наполи
|7
|4
|2
|1
|16-6
|14
|
5
|Фиорентина
|7
|4
|2
|1
|15-10
|14
|
6
|Аталанта
|7
|4
|1
|2
|11-5
|13
|
7
|Лечче
|8
|3
|3
|2
|9-10
|12
|
8
|Болонья
|8
|2
|5
|1
|8-6
|11
|
9
|Сассуоло
|8
|3
|1
|4
|12-14
|10
|
10
|Фрозиноне
|7
|2
|3
|2
|9-10
|9
|
11
|Монца
|7
|2
|3
|2
|5-7
|9
|
12
|Торино
|8
|2
|3
|3
|6-9
|9
|
13
|Дженоа
|8
|2
|2
|4
|10-12
|8
|
14
|Верона
|7
|2
|2
|3
|4-6
|8
|
15
|Рома
|7
|2
|2
|3
|15-11
|8
|
16
|Лацио
|7
|2
|1
|4
|7-10
|7
|
17
|Удинезе
|8
|0
|5
|3
|4-12
|5
|
18
|Эмполи
|8
|1
|1
|6
|1-16
|4
|
19
|Салернитана
|7
|0
|3
|4
|4-14
|3
|
20
|Кальяри
|7
|0
|2
|5
|2-12
|2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|6.10
|19:30
|
Эмполи – Удинезе
|0 : 0
|6.10
|21:45
|
Лечче – Сассуоло
|1 : 1
|7.10
|16:00
|
Интер – Болонья
|2 : 2
|7.10
|19:00
|
Ювентус – Торино
|2 : 0
|7.10
|21:45
|
Дженоа – Милан
|0 : 1
|8.10
|13:30
|
Монца – Салернитана
|- : -
|8.10
|16:00
|
Фрозиноне – Верона
|- : -
|8.10
|16:00
|
Лацио – Аталанта
|- : -
|8.10
|19:00
|
Кальяри – Рома
|- : -
|8.10
|21:45
|
Наполи – Фиорентина
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|10
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|5
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|5
|П
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|5
|
|
Альфред Данкан
Фиорентина
|3
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Майк Меньян
Милан
|6
|1
|1
|
|
Санди Ловрич
Удинезе
|7
|1
|1
|
|
Максим Лопес
Сассуоло
|3
|1
|0
Новости