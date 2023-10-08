Канье Уэст посетил матч «Дженоа» — «Милан»

Музыкант и дизайнер Канье Уэст посетил матч между «Дженоа» и «Миланом» в 8-м туре чемпионата Италии. Встреча завершилась победой «россонери» со счетом 1:0.

Фотографию музыканта, раздающего автографы, опубликовала в соцсети пресс-служба генуэзцев.

«Дженоа» также подарила Уэсту клубную футболку.