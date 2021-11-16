Защитник «Ювентуса» Данило высказался о результативности Роналду

Защитник «Ювентуса» Данило высказался о результатах бывшего одноклубника Криштиану Роналду, который сейчас играет в «Манчестер Юнайтед».



«Каждая команда, в которой играл Роналду, будет скучать по нему. Он все еще чрезвычайно опасен. Цифры не врут, при малейшей возможности забивает гол. Я смог многому у него научиться. «Ювентусу» действительно не хватает его показателей», — цитирует Данило Goal.com.

После 11 туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» с 17 очками занимает шестое место в турнирной таблице. 36-летний португалец в 8 матчах АПЛ забил 4 гола и сделал 1 ассист.