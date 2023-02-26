Пиоли оценил игру де Кетеларе за «Милан»
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился мнением об игре Шарля де Кетеларе. На данный момент футболист не отметился результативной игрой.
«Мы много общаемся в последнее время. Он молод, ему надо адаптироваться и пристроиться. В последнее время я вижу, что он приходит в порядок с ментальной и физической точки зрения. Уверен, Шарль будет приносить нам победы в матчах», — цитирует Пиоли pianetamilan.it.
2 августа 2022 года 21-летний бельгиец перешел в «Милан», подписав контракт до июня 2027 года. В 19 матчах серии А он отметился лишь 1 голевой передачей.
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|15
|2
|6
|44-27
|47
|
3
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|23
|13
|5
|5
|30-19
|44
|
4
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|23
|13
|5
|5
|39-30
|44
|
5
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|12
|6
|5
|39-19
|42
|
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|5
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|
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|32
|
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|
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|
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|9
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|
11
|Монца
|23
|8
|5
|10
|28-31
|29
|
12
|Эмполи
|24
|6
|10
|8
|22-31
|28
|
13
|Сассуоло
|24
|7
|6
|11
|27-35
|27
|
14
|Лечче
|24
|6
|9
|9
|24-27
|27
|
15
|Фиорентина
|23
|6
|7
|10
|24-30
|25
|
16
|Салернитана
|23
|5
|6
|12
|25-44
|21
|
17
|Специя
|23
|4
|7
|12
|19-39
|19
|
18
|Верона
|23
|4
|5
|14
|20-34
|17
|
19
|Сампдория
|23
|2
|5
|16
|11-38
|11
|
20
|Кремонезе
|23
|0
|9
|14
|17-42
|9
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|25.02
|20:00
|
Эмполи – Наполи
|0 : 2
|25.02
|22:45
|
Лечче – Сассуоло
|0 : 1
|26.02
|14:30
|
Болонья – Интер
|- : -
|26.02
|17:00
|
Салернитана – Монца
|- : -
|26.02
|20:00
|
Удинезе – Специя
|- : -
|26.02
|22:45
|
Милан – Аталанта
|- : -
|27.02
|20:30
|
Верона – Фиорентина
|- : -
|27.02
|22:45
|
Лацио – Сампдория
|- : -
|28.02
|20:30
|
Кремонезе – Рома
|- : -
|28.02
|22:45
|
Ювентус – Торино
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|19
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|13
|
|
Адемола Лукман
Аталанта
|12
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|9
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|13
|1
|5
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|22
|1
|1
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
|14
|1
|0
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