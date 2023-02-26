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Сегодня, 06:17

Пиоли оценил игру де Кетеларе за «Милан»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился мнением об игре Шарля де Кетеларе. На данный момент футболист не отметился результативной игрой.

«Мы много общаемся в последнее время. Он молод, ему надо адаптироваться и пристроиться. В последнее время я вижу, что он приходит в порядок с ментальной и физической точки зрения. Уверен, Шарль будет приносить нам победы в матчах», — цитирует Пиоли pianetamilan.it.

2 августа 2022 года 21-летний бельгиец перешел в «Милан», подписав контракт до июня 2027 года. В 19 матчах серии А он отметился лишь 1 голевой передачей.
ФК Милан
Стефано Пиоли
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 Ювентус 23 14 5 4 36-17 32
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9
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 Специя 23 4 7 12 19-39 19
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 Сампдория 23 2 5 16 11-38 11
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25.02 20:00
Эмполи – Наполи
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Удинезе – Специя
 - : -
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 - : -
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 - : -
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Лаутаро Мартинес

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Интер

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Адемола Лукман

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Аталанта

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П
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Сергей Милинкович-Савич

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Лацио

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Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

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И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 13 1 5
Себастьяно Луперто

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Эмполи

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Луис Муриэль

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