Пиоли оценил игру де Кетеларе за «Милан»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился мнением об игре Шарля де Кетеларе. На данный момент футболист не отметился результативной игрой.

«Мы много общаемся в последнее время. Он молод, ему надо адаптироваться и пристроиться. В последнее время я вижу, что он приходит в порядок с ментальной и физической точки зрения. Уверен, Шарль будет приносить нам победы в матчах», — цитирует Пиоли pianetamilan.it.