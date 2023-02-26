«Сассуоло» с минимальным счетом обыграл «Лечче»

«Сассуоло» в матче 24-го тура чемпионата Италии обыграл «Лечче» со счетом 1:0.

Единственный гола на 65-й минуте забил Кристиан Торстведт.

После этого матча «Сассуоло» и «Лечче» имеют по 27 очков и занимают 13-е и 14-е места в серии А соответственно.