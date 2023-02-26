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«Сассуоло» с минимальным счетом обыграл «Лечче»

Сергей Разин
корреспондент
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25 февраля. «Лечче» — «Сассуоло» (0:1).
Фото AFP

«Сассуоло» в матче 24-го тура чемпионата Италии обыграл «Лечче» со счетом 1:0.

Единственный гола на 65-й минуте забил Кристиан Торстведт.

После этого матча «Сассуоло» и «Лечче» имеют по 27 очков и занимают 13-е и 14-е места в серии А соответственно.

Италия. Серия А. 24-й тур
25 февр, 22:45. Via Del Mare (Лечче)
Лечче
0:1
Сассуоло

ФК Лечче
ФК Сассуоло
серия А
0
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 Наполи 24 21 2 1 58-15 65
2
 Интер 23 15 2 6 44-27 47
3
 Рома 23 13 5 5 30-19 44
4
 Милан 23 13 5 5 39-30 44
5
 Лацио 23 12 6 5 39-19 42
6
 Аталанта 23 12 5 6 42-26 41
7
 Ювентус 23 14 5 4 36-17 32
8
 Болонья 23 9 5 9 30-33 32
9
 Торино 23 8 7 8 24-25 31
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 Удинезе 23 7 9 7 31-28 30
11
 Монца 23 8 5 10 28-31 29
12
 Эмполи 24 6 10 8 22-31 28
13
 Сассуоло 24 7 6 11 27-35 27
14
 Лечче 24 6 9 9 24-27 27
15
 Фиорентина 23 6 7 10 24-30 25
16
 Салернитана 23 5 6 12 25-44 21
17
 Специя 23 4 7 12 19-39 19
18
 Верона 23 4 5 14 20-34 17
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 Кремонезе 23 0 9 14 17-42 9
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Эмполи – Наполи
 0 : 2
25.02 22:45
Лечче – Сассуоло
 0 : 1
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 - : -
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Салернитана – Монца
 - : -
26.02 20:00
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 - : -
26.02 22:45
Милан – Аталанта
 - : -
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Верона – Фиорентина
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28.02 20:30
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Аталанта

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Хвича Кварацхелия

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Наполи

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