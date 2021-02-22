Пиоли объяснил замену Ибрагимовича во время дерби с «Интером»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли в интервью Football Italia 21 февраля объяснил замену форварда Златана Ибрагимовича во время матча 23-го тура серии А против «Интера» (0:3).

Шведский футболист был заменен на 75-й минуте при счете 0:3.

«Мы дали «Интеру» слишком много пространства, особенно во втором тайме. Соперник любит играть в такой футбол, поэтому мы и начали допускать ошибки и не успевать за ними. Почему заменил Ибрагимовича? Он сам попросил покинуть поле из-за судороги», — заявил итальянский специалист.

«Интер» с 53 очками лидирует в турнирной таблице серии А. У «Милана» — 49 очков и вторая строчка.