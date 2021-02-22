«Кальяри» определился с заменой Ди Франческо

Бывший наставник СПАЛ Леонардо Семпличи может стать новым главным тренером «Кальяри», сообщает журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио.

По данным источника, в скором времени клуб объявит об отставке Эусебио Ди Франческо. Тренер будет уволен из-за неудовлетворительных результатов команды. 53-летний Семпличи возглавлял СПАЛ с 2014-го по 2020 год.

В последних 10 турах «Кальяри» потерпел 9 поражений и занимает 18-е место в турнирной таблице серии А после 23 матчей.