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«Кальяри» определился с заменой Ди Франческо

10:12
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Бывший наставник СПАЛ Леонардо Семпличи может стать новым главным тренером «Кальяри», сообщает журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио.

По данным источника, в скором времени клуб объявит об отставке Эусебио Ди Франческо. Тренер будет уволен из-за неудовлетворительных результатов команды. 53-летний Семпличи возглавлял СПАЛ с 2014-го по 2020 год.

В последних 10 турах «Кальяри» потерпел 9 поражений и занимает 18-е место в турнирной таблице серии А после 23 матчей.

Дополнительная информация:

https://gianlucadimarzio.com/it/staff-leonardo-semplici-cagliari

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