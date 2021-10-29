Пиоли об Ибрагимовиче: «Независимо от длительности его карьеры у него остается огромное желание играть»
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился мнением о нападающем команды Златане Ибрагимовиче.
«У Златана сумасшедший настрой и внутренняя сила. Независимо от длительности его карьеры у него остается огромное желание играть, — цитирует тренера Dazn. — У него внутри невероятная мотивация, которую он передает всем. Ибрагимович обладает большим умом и впечатляющим чутьем в игре. Он многого ожидает от себя и по этой причине многого требует от других. Ибра — чемпион, для которого футбол превыше всего».
40-летний шведский футболист вернулся в «Милан» в 2020 году, до этого Ибрагимович играл за команду с 2010 по 2012 год.
В сезоне-2021/22 чемпионата Италии нападающий сыграл 4 матча, забил 2 гола и отдал одну результативную передачу.
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