Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Пиоли об Ибрагимовиче: «Независимо от длительности его карьеры у него остается огромное желание играть»

13:31
Теги:

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился мнением о нападающем команды Златане Ибрагимовиче.

«У Златана сумасшедший настрой и внутренняя сила. Независимо от длительности его карьеры у него остается огромное желание играть, — цитирует тренера Dazn. — У него внутри невероятная мотивация, которую он передает всем. Ибрагимович обладает большим умом и впечатляющим чутьем в игре. Он многого ожидает от себя и по этой причине многого требует от других. Ибра — чемпион, для которого футбол превыше всего».

40-летний шведский футболист вернулся в «Милан» в 2020 году, до этого Ибрагимович играл за команду с 2010 по 2012 год.

В сезоне-2021/22 чемпионата Италии нападающий сыграл 4 матча, забил 2 гола и отдал одну результативную передачу.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Динамо

Обе забьют - да

28%

1.68

П1

25%

1.52

Ф1 (-1.5)

16%

2.34
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Ростов

П1

24%

1.71

ТБ 2.5

19%

1.95

Ф2 (1.0)

15%

1.69
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Рома
Милан

1X

27%

1.42

X2

20%

1.64

ТМ 3.5

18%

1.43

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
«Сейчас все политологи, вирусологи и бойцы ММА. Почему я проиграл, за меня уже все объяснили». Волков перед UFC 267
В Кремле прокомментировали переговоры с Молдавией по газу
0