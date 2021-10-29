Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли высказался о периоде выступлений нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду за туринский клуб.

«Роналду — величайший футболист мира, — приводит слова Аньелли журналист Ромео Агрести в Twitter. То что он играл в «Ювентусе» — честь и удовольствие для нас. Мы можем только поаплодировать и поблагодарить Криштиану. Я жалею только о том, что полтора года из трех он выступал без болельщиков. Но клуб превыше всех и важнее кого бы то ни было».

Роналду выступал за «Ювентус» с 2018-го по 2021 год. В составе туринского клуба нападающий дважды выиграл чемпионат и суперкубок Италии, а также один раз — кубок страны. 27 августа 2021-го он вернулся в «Манчестер Юнайтед», за который играл с 2002-го по 2009 год.

В нынешнем сезоне 36-летний португалец забил 6 мячей в 10 матчах.