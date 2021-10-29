В «Фиорентине» отреагировали на информацию о возможном уходе Кокорина в аренду
11:26
Даниэле Праде, спортивный директор «Фиорентины», прокомментировал информацию о желании клуба отдать российского нападающего Александра Кокорина в аренду в январе.
Ранее, 29 октября, об этом сообщила La Gazzetta dello Sport.
«Информация, что клуб отдаст Кокорина в аренду в январе? Это неправда», — сказал Праде «СЭ».
В текущем сезоне 30-летний Кокорин провел за «Фиорентину» 3 матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с итальянским клубом действует до конца июня 2024-го.
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