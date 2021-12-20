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Пиоли о матче с «Наполи»: «С точки зрения агрессии и решительности — это одна из лучших игр «Милана» в сезоне»

02:43
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги матча 18-го тура чемпионата Италии против «Наполи» (0:1).

«Думаю, мы доказали, что не устали. Конечно, мы можем играть более качественно, но с точки зрения агрессии, физической силы и решительности я расценил это как одно из наших лучших выступлений в сезоне. Мне понравились накал и голод команды. Мы несколько раз теряли мяч, но я не заметил проблем с фитнесом. Мы защищались на половине поля «Наполи», играли упорно и совершенно не заслуживали поражения.

Отмененный гол Кессье? Я знаю, скажут, что все было по правилам, но как игрок, лежащий на поле, может помешать сопернику? Жиру не мешал Хуану Жезусу, он всеми силами старался подняться», — приодит слова Пиоли DAZN.

После этого матча «Наполи» и «Милан» имеют по 39 очков и занимают второе и третье места в серии А соответственно.

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Сергей Разин все материалы автора

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