Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги матча 18-го тура чемпионата Италии против «Наполи» (0:1).

«Думаю, мы доказали, что не устали. Конечно, мы можем играть более качественно, но с точки зрения агрессии, физической силы и решительности я расценил это как одно из наших лучших выступлений в сезоне. Мне понравились накал и голод команды. Мы несколько раз теряли мяч, но я не заметил проблем с фитнесом. Мы защищались на половине поля «Наполи», играли упорно и совершенно не заслуживали поражения.

Отмененный гол Кессье? Я знаю, скажут, что все было по правилам, но как игрок, лежащий на поле, может помешать сопернику? Жиру не мешал Хуану Жезусу, он всеми силами старался подняться», — приодит слова Пиоли DAZN.

После этого матча «Наполи» и «Милан» имеют по 39 очков и занимают второе и третье места в серии А соответственно.