Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти подвел итоги матча 18-го тура чемпионата Италии против «Милана» (1:0).

«Меня действительно порадовало, что мы не слишком сильно садились назад до последних минут. Даже выйдя вперед, мы соблюдали баланс. В последние минуты нам стало тяжело, когда Жиру добавил свои усилия к физической мощи Златана. Но у нас была возможность сделать счет 2:0, наши моменты были лучше, чем у «Милана». Мы сыграли как великолепная команда против великолепного соперника», — приводит слова Спаллетти DAZN.

После этого матча «Наполи» и «Милан» имеют по 39 очков и занимают второе и третье места в серии А соответственно.