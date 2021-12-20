Зелиньски: «Наполи» будет бороться до конца за чемпионство»

Полузащитник «Наполи» Петр Зелиньски подвел итоги матча 18-го тура чемпионата Италии против «Милана» (1:0).

«Мы терпели под конец матча, но я счастлив, что мы доказали свой характер и победили на сложном стадионе. Мы все очень счастливы. Мы наверху и будем бороться до конца за Скудетто. Это была важная победа, которая может выйти нам вперед. Несмотря на то, что нам не хватало многих игроков, мы все же доказали, что можем бросить вызов любому сопернику», — приводит слова Зелиньски DAZN.

После этого матча «Наполи» и «Милан» имеют по 39 очков и занимают второе и третье места в серии А соответственно.