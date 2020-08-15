«Перуджа», за которую выступал новичок «Локо» Райкович, вылетела в серию C

«Перуджа» в ответном матче за сохранение места в серии B сыграла вничью с «Пескарой» со счетом 2:2. Первая игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «Пескары».

По итогам двухматчевого противостояния «Пескара» гарантировала себе место в серии B, «Перуджа» вылетела в серию C.

Отметим, что за «Перуджу» в сезоне-2019/20 выступал защитник «Локомотива» Слободан Райкович. В 12 матчах чемпионата он не отметился результативными действиями.