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«Перуджа», за которую выступал новичок «Локо» Райкович, вылетела в серию C

03:25
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«Перуджа» в ответном матче за сохранение места в серии B сыграла вничью с «Пескарой» со счетом 2:2. Первая игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «Пескары».

По итогам двухматчевого противостояния «Пескара» гарантировала себе место в серии B, «Перуджа» вылетела в серию C.

Отметим, что за «Перуджу» в сезоне-2019/20 выступал защитник «Локомотива» Слободан Райкович. В 12 матчах чемпионата он не отметился результативными действиями.

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