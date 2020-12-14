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Перишич может покинуть «Интер» в январе

15:05
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Нападающий «Интера» Иван Перишич может уйти из команды в зимнее трансферное окно, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, хорват не смог убедить главного тренера команды Антонио Конте в том, что он может стать стабильным игроком стартового состава. В прошлом сезоне он играл в аренде за «Баварию» и выиграл с ней Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок Германии. Клуб готов расстаться с ним и рассмотреть предложения уже в январе.

31-летний футболист в текущем сезоне провел 17 матчей за «Интер» во всех турнирах и забил два мяча при трех голевых передачах.

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