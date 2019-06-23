Перишич и Эль-Шаарави отклонили предложения из Китая

Полузащитник "Интера" Иван Перишич и нападающий "Ромы" Стефан Эль-Шаарави, отклонили предложение неназванного китайского клуба, который искал вингера, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Представитель чемпионата Китая предлагал большой контракт, но оба игрока отказались. Отмечается, что Перишич был приоритетным вариантом, Эль-Шаарави – запасным.

В текущем сезоне Эль-Шаарави провел 33 матча в составе "Ромы", забил 11 голов и отдал 7 результативных передач. У Перишича 7 голов и 4 передачи в 39 встречах за "Интер".

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