Вице-президент "Ювентуса" Павел Недвед ответил на вопрос, останется ли в команде главный тренер Массимилиано Аллегри. Ранее команда сыграла вничью с "Торино" (1:1) в 35-м туре чемпионата Италии.

- Конечно, у Аллегри есть контракт, он наш тренер, - цитирует Недведа Football Italia. - Я всю неделю наблюдал за тренировками, и все в команде абсолютно спокойны. Как только сезон закончится, состоится встреча с президентом.

В нынешнем сезоне "Ювентус" досрочно обеспечил себе чемпионский титул, а в Кубке Италии и Лиге чемпионов выбыл на стадии 1/4 финала.

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