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Пату может вернуться в Италию. Им интересуются «Дженоа», «Специя» и «Монца»

12:36
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Форвард Алешандре Пату может вернуться в Италию, сообщает La Gazzetta dello Sport.

31-летний бразилец интересен «Дженоа» и «Специи», а также «Монце», которая принадлежит экс-владельцу «Милана» Сильвио Берлускони.

Пату с августа 2020 года является свободным агентом после того, как покинул «Сан-Паулу».

Бразилец с 2007 по 2013 год выступал за «Милан», за который провел 117 матчей в серии А, забив 51 гол.

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