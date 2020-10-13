Пату может вернуться в Италию. Им интересуются «Дженоа», «Специя» и «Монца»

Форвард Алешандре Пату может вернуться в Италию, сообщает La Gazzetta dello Sport.

31-летний бразилец интересен «Дженоа» и «Специи», а также «Монце», которая принадлежит экс-владельцу «Милана» Сильвио Берлускони.

Пату с августа 2020 года является свободным агентом после того, как покинул «Сан-Паулу».

Бразилец с 2007 по 2013 год выступал за «Милан», за который провел 117 матчей в серии А, забив 51 гол.