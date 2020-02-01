Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

«Парма» сыграла вничью с «Кальяри». Она сравняла счет на 94 минуте встречи

22:08
Теги:

«Парма» сыграла вничью с «Кальяри» в матче 22-го чемпионата Италии со счетом 2:2.

Примечательно, что сравнять счет «Парма» смогла только 94-й минуте встречи благодаря точному удару нападающего Андреуса Корнелиуса. После 22 туров «Кальяри» и «Парма» с 32 очками занимают шестое и седьмое место в турнирной таблице серии A соответственно.

Чемпионат Италии. Серия А

22-й тур

«Кальяри» — «Парма» — 2:2 (1:1)

Голы: Жоау Педру, 19 (1:0). Куцка, 42 (1:1). Симеоне, 53 (2:1). Корнелиус, 90+4 (2:2).

Нереализованный пенальти: Жоау Педру, 53 (мимо)

«Кальяри»: Краньо, Клаван, Пизакане, Пеллегрини, Чигарини (Олива, 72), Ионицэ, Наингголан, Жоау Педру, Нандес, Фараго, Симеоне (Палоски, 84).

«Парма»: Коломби, Бруну Алвеш, Якопони, Дармиан, Гальоло, Куцка, Куртич, Бругман (Спрокати, 80), Эрнани, Силигарди (Капрари, 57), Корнелиус.
Предупреждения: Дармиан, 34. Гальоло, 52. Чигарини, 69. Нандес, 77. Наингголан, 87.

Судья: Иррати (Италия).

1 февраля. Кальяри. Стадион «Сарденья Арена».

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир