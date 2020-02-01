«Парма» сыграла вничью с «Кальяри». Она сравняла счет на 94 минуте встречи

«Парма» сыграла вничью с «Кальяри» в матче 22-го чемпионата Италии со счетом 2:2.

Примечательно, что сравнять счет «Парма» смогла только 94-й минуте встречи благодаря точному удару нападающего Андреуса Корнелиуса. После 22 туров «Кальяри» и «Парма» с 32 очками занимают шестое и седьмое место в турнирной таблице серии A соответственно.

Чемпионат Италии. Серия А

22-й тур

«Кальяри» — «Парма» — 2:2 (1:1)

Голы: Жоау Педру, 19 (1:0). Куцка, 42 (1:1). Симеоне, 53 (2:1). Корнелиус, 90+4 (2:2).

Нереализованный пенальти: Жоау Педру, 53 (мимо)

«Кальяри»: Краньо, Клаван, Пизакане, Пеллегрини, Чигарини (Олива, 72), Ионицэ, Наингголан, Жоау Педру, Нандес, Фараго, Симеоне (Палоски, 84).

«Парма»: Коломби, Бруну Алвеш, Якопони, Дармиан, Гальоло, Куцка, Куртич, Бругман (Спрокати, 80), Эрнани, Силигарди (Капрари, 57), Корнелиус.

Предупреждения: Дармиан, 34. Гальоло, 52. Чигарини, 69. Нандес, 77. Наингголан, 87.

Судья: Иррати (Италия).

1 февраля. Кальяри. Стадион «Сарденья Арена».