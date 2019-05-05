В матче 35-го тура чемпионата Италии по футболу в воскресенье, 5 мая, "Парма" принимает "Сампдорию".

"СЭ" показывает чемпионаты Испании и Италии. Наши пользователи могут смотреть видеотрансляции всех матчей ла лиги и серии А в прямом эфире на удобном устройстве и абсолютно бесплатно.

Следить за матчем "Парма" – "Сампдория" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 16.00 (время московское).

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица ла лиги, календарь и результаты матчей