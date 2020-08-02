Спортивный директор «Милана» Паоло Мальдини заявил, что клуб намерен продлить контракт с 38-летним нападающим Златаном Ибрагимовичем.

— В этом сезоне мы создали что-то, что требует продолжения, — цитирует ESPN Мальдини. — Златан — часть этого проекта, часть нашего будущего. Переговоры будут непростыми, но мы хотим продолжать дальше вместе с Ибрагимовичем. С ним в атаке мы чувствуем себя спокойно. К тому же, рядом с ним могут прогрессировать Анте Ребич и Рафаэль Леао, а также остальные наши молодые футболисты.

Ибрагимович присоединился к «Милану» зимой 2020 года, на его счету 11 голов и 5 результативных передач в 20 матчах. Контракт шведа действует до конца сезона-2019/20.