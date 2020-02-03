Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Паоло Мальдини: «Дебют сына за «Милан» не был запланирован»

15:09
Теги:

Бывший защитник «Милана», директор клуба Паоло Мальдини заявил, что дебют его сына Даниэля в команде не был запланирован. 18-летний форвард вышел на замену в конце матча 22-го тура чемпионата Италии против «Вероны» (1:1).

 — Дебют не был запланирован, — цитирует Мальдини-старшего Football Italia. Он даже не должен был быть в составе, потому что не тренировался пару дней. Его включили в состав в последнюю минуту. У меня не было возможности слишком эмоционально прочувствовать это, потому что я был поглощен игрой. Сейчас я понимаю, что это прекрасный момент для моей семьи и для болельщиков, которые так тепло приветствовали его.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир