Отец Черышева — о карьере сына в «Венеции»: «Пока тяжеловато»

Главный тренер «Санта-Коломы» Дмитрий Черышев рассказал о настроении своего сына Дениса Черышева, выступающего в серии Б за «Венецию».

«Хорошее настроение только тогда, когда футболист много играет. Пока тяжеловато. Тут тяжело было бы любому игроку. Не то, что ты сидишь на лавочке, а что ты просто не понимаешь, из-за чего это все происходит. Я стараюсь эту тему не поднимать. Понятно, что как отец я интересуюсь, но все-таки мои вопросы могут выглядеть как со стороны тренера, поэтому стараюсь не обсуждать с ним футбольные вопросы», — цитирует Черышева Legalbet.

Черышев перешел в «Венецию» летом 2022 года. В сезоне-2022/23 вингер провел 24 матча за итальянскую команду, забил четыре мяча и отдал две голевые передачи. В этом сезоне на счету 32-летнего футболиста 4 игры в серии Б.