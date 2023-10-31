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Сегодня, 12:01

Телеправа на Кубок Италии проданы за 174 миллиона евро

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Серия А вновь продала телеправа на Кубок Италии концерну Mediaset. Новое соглашение подписано на три сезона: 2024/25, 2025/26, 2026/27.

Матчи турнира будут транслироваться на бесплатных каналах, на каждый розыгрыш вещатель потратит в общей сложности 58 миллионов евро, что на 10 миллионов больше, чем по предыщему договору.

Компания также покажет национальный Суперкубк, который планируется проводить в новом формате — с участием четырех клубов.

В борьбе за права на Кубок и Суперкубок концерн, контролируемый семьей Берлускони, опередил государственный холдинг RAI — ему принадлежат эксклюзивные права на показ матчей сборной Италии.

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«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
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«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 10 8 1 1 25-5 25
2
 Ювентус 10 7 2 1 16-6 23
3
 Милан 10 7 1 2 18-11 22
4
 Аталанта 10 6 1 3 18-8 19
5
 Наполи 10 5 3 2 22-12 18
6
 Фиорентина 10 5 2 3 18-14 17
7
 Лацио 10 5 1 4 13-12 16
8
 Болонья 10 3 6 1 11-8 15
9
 Рома 10 4 2 4 20-13 14
10
 Монца 10 3 4 3 9-9 13
11
 Лечче 10 3 4 3 10-12 13
12
 Фрозиноне 10 3 3 4 15-17 12
13
 Торино 10 3 3 4 7-12 12
14
 Дженоа 10 3 2 5 11-14 11
15
 Сассуоло 10 3 2 5 13-17 11
16
 Верона 10 2 2 6 6-12 8
17
 Удинезе 10 0 7 3 6-14 7
18
 Эмполи 10 2 1 7 3-19 7
19
 Кальяри 10 1 3 6 9-21 6
20
 Салернитана 10 0 4 6 6-20 4
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3.11 22:45
Болонья – Лацио
 - : -
4.11 17:00
Салернитана – Наполи
 - : -
4.11 20:00
Аталанта – Интер
 - : -
4.11 22:45
Милан – Удинезе
 - : -
5.11 14:30
Верона – Монца
 - : -
5.11 17:00
Кальяри – Дженоа
 - : -
5.11 20:00
Рома – Лечче
 - : -
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Интер

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Интер

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Сассуоло

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Малик Тшау

Милан

 8 1 3
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Милан

 7 1 1
Санди Ловрич

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Удинезе

 8 1 1
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