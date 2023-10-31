Телеправа на Кубок Италии проданы за 174 миллиона евро

Серия А вновь продала телеправа на Кубок Италии концерну Mediaset. Новое соглашение подписано на три сезона: 2024/25, 2025/26, 2026/27.

Матчи турнира будут транслироваться на бесплатных каналах, на каждый розыгрыш вещатель потратит в общей сложности 58 миллионов евро, что на 10 миллионов больше, чем по предыщему договору.

Компания также покажет национальный Суперкубк, который планируется проводить в новом формате — с участием четырех клубов.

В борьбе за права на Кубок и Суперкубок концерн, контролируемый семьей Берлускони, опередил государственный холдинг RAI — ему принадлежат эксклюзивные права на показ матчей сборной Италии.