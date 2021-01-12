Осимхен вторую неделю не может вылечиться от коронавируса

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен вновь стал положительный тест на коронавирус, сообщает клубная пресс-служба.

«Повторное тестирование, проведенное в понедельник с помощью мазка, выявило коронавирус. На этой неделе футболист пройдет еще одно тестиррование», — идет речь в заявлении.

О болезни 21-летнего нигерийца стало известно 1 января.

В текущем сезоне Осимхен сыграл 8 матчей за «адзурри» во всех турнирах, записав на свой счет 2 гола и 1 результативную передачу.