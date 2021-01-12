Осимхен вторую неделю не может вылечиться от коронавируса
09:48
Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен вновь стал положительный тест на коронавирус, сообщает клубная пресс-служба.
«Повторное тестирование, проведенное в понедельник с помощью мазка, выявило коронавирус. На этой неделе футболист пройдет еще одно тестиррование», — идет речь в заявлении.
О болезни 21-летнего нигерийца стало известно 1 января.
В текущем сезоне Осимхен сыграл 8 матчей за «адзурри» во всех турнирах, записав на свой счет 2 гола и 1 результативную передачу.
? | Il tampone naso-faringeo molecolare effettuato questa mattina al calciatore Victor Osimhen, ha dato come risultato esito positivo al Covid-19.— Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 11, 2021
Il giocatore ripeter? il test in settimana. pic.twitter.com/zPfpwRdxgT
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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