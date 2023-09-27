Аллегри: «За последние дни «Ювентус» превратился из соперника «Интера» за скудетто в неудачника»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над «Лечче» (1:0) в матче 6-го тура серии А.

«Было важно одержать победу, особенно после хаотичного поражения от «Сассуоло» (2:4). Нам противостоял «Лечче», который мало что позволяет, но мы сохранили равновесие и использовали все свои шансы», — приводит слова Аллегри Football Italia.

Также главный тренер туринцев высказался о СМИ, которые критикуют команду.

«За последние несколько дней мы превратились из соперников «Интера» за скудетто в неудачников, поэтому нужно немного сбалансировать то, как о нас говорят. Я не хочу скрывать, что у «Интера», «Милана» и «Наполи» больше ресурсов, чем у нас, чтобы выиграть титул. У нас много игроков без большого опыта, но они могут расти. Нужно терпение и время, чтобы понять ошибки и извлечь из них уроки», — сказал Аллегри.

«Ювентус» занимает второе место в турнирной таблице серии А. В следующем туре туринцы сыграют в гостях с «Аталантой» 1 октября.