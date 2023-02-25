Жиру: «Хочу остаться в «Милане». Надеюсь, мы придем к соглашению»

Нападающий «Милана» Оливье Жиру заявил, что хочет продлить контракт с клубом.

«Я хочу остаться в «Милане». Надеюсь, мы прием к соглашению. У нас идут переговоры по новому контракту, и я чувствую, что они закончатся успешно», — сказал в интервью DAZN Жиру.

Жиру выступает за «Милан» с июля 2021 года. В сезоне-2022/23 форвард забил 11 голов и сделал 6 результативных передач в 30 матчах за команду во всех турнирах.

Контракт 36-летнего француза действует до конца июня 2023 года.