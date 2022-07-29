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Смородская: «Миранчук не сумел адаптироваться в «Аталанте». Тренер не видит его в составе»

Смородская оценила перспективы Мирачнука в «Аталанте»
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» оценила перспективы Алексея Миранчука в «Аталанте».

«Нужно попробовать себя в другом клубе. Что ему делать в «Аталанте», там ничего не получается. Пытаться пробиться в состав — хорошие слова, но непонятно, как это сделать. Тренер не видит его в основе. Это проблема. Алексей не сумел адаптироваться. Это сложно — он не знал ни английского, ни итальянского. По натуре он замкнутый человек. Ему просто нужно доверять. Если тренер начнет доверять ему — он раскроется. Это большой талант», — сказала Смородская «СЭ».

Ранее сообщалось, что «Торино» готовит предложение «Аталанте» по переходу российского полузащитника.

Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. В прошлом сезоне он провел 25 матчей за команду из Бергамо, забил два гола и сделал пять результативных передач.

Его контракт с «Аталантой» действует до конца июня 2024-го.

Алексей Миранчук
ФК Аталанта
Ольга Смородская
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