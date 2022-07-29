Смородская: «Миранчук не сумел адаптироваться в «Аталанте». Тренер не видит его в составе»
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» оценила перспективы Алексея Миранчука в «Аталанте».
«Нужно попробовать себя в другом клубе. Что ему делать в «Аталанте», там ничего не получается. Пытаться пробиться в состав — хорошие слова, но непонятно, как это сделать. Тренер не видит его в основе. Это проблема. Алексей не сумел адаптироваться. Это сложно — он не знал ни английского, ни итальянского. По натуре он замкнутый человек. Ему просто нужно доверять. Если тренер начнет доверять ему — он раскроется. Это большой талант», — сказала Смородская «СЭ».
Ранее сообщалось, что «Торино» готовит предложение «Аталанте» по переходу российского полузащитника.
Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. В прошлом сезоне он провел 25 матчей за команду из Бергамо, забил два гола и сделал пять результативных передач.
Его контракт с «Аталантой» действует до конца июня 2024-го.
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1
|Милан
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2
|Интер
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3
|Наполи
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|0-0
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4
|Ювентус
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5
|Лацио
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6
|Рома
|0
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7
|Фиорентина
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|0-0
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8
|Аталанта
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9
|Верона
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10
|Торино
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|0
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|0-0
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11
|Сассуоло
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Удинезе
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Болонья
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Салернитана
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Кремонезе
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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20
|Монца
|0
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|0
|0
|0-0
|0
|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
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Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
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Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
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Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
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Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
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Ювентус – Сассуоло
|- : -