«Интер» может убрать с футболок название главного спонсора из-за невыплаченного платежа

Главный спонсор «Интера» — компания DigitalBits не произвела первый платеж, сообщает La Gazzetta dello Sport. В ответ руководство «Интера» приняло решение убрать название компании с футболок.

По данным источника, в рамках 4-летнего соглашения итальянский клуб должен в сумме получить около 85 миллионов евро.

В это межсезонье «нерадзурри» хотят подписать центрального защитника. Среди претендентов — Никола Миленкович из «Фиорентины», Факундо Медина из «Ланса» и Мануэль Аканджи из «Борусии» Дортмунд.