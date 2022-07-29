Главный спонсор «Интера» не произвел первый платеж. В ответ — клуб уберет его название с футболок
«Интер» может убрать с футболок название главного спонсора из-за невыплаченного платежа
Главный спонсор «Интера» — компания DigitalBits не произвела первый платеж, сообщает La Gazzetta dello Sport. В ответ руководство «Интера» приняло решение убрать название компании с футболок.
По данным источника, в рамках 4-летнего соглашения итальянский клуб должен в сумме получить около 85 миллионов евро.
В это межсезонье «нерадзурри» хотят подписать центрального защитника. Среди претендентов — Никола Миленкович из «Фиорентины», Факундо Медина из «Ланса» и Мануэль Аканджи из «Борусии» Дортмунд.
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|0
|0
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|0
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|0
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4
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|0
|0
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|0
|0-0
|0
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5
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|0
|0
|0
|0
|0-0
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6
|Рома
|0
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|0
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|0
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7
|Фиорентина
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8
|Аталанта
|0
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|0
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|0
|
9
|Верона
|0
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|0
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|0
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10
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|0
|0
|0
|0
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|0
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11
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
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|0
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12
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Монца
|0
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|0
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|0
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|13.08
|19:30
|
Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
|
Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
|
Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
|
Ювентус – Сассуоло
|- : -
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