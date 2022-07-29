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Сегодня, 12:27

Главный спонсор «Интера» не произвел первый платеж. В ответ — клуб уберет его название с футболок

«Интер» может убрать с футболок название главного спонсора из-за невыплаченного платежа
Руслан Минаев
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Главный спонсор «Интера» — компания DigitalBits не произвела первый платеж, сообщает La Gazzetta dello Sport. В ответ руководство «Интера» приняло решение убрать название компании с футболок.

По данным источника, в рамках 4-летнего соглашения итальянский клуб должен в сумме получить около 85 миллионов евро.

В это межсезонье «нерадзурри» хотят подписать центрального защитника. Среди претендентов — Никола Миленкович из «Фиорентины», Факундо Медина из «Ланса» и Мануэль Аканджи из «Борусии» Дортмунд.

Футбол
ФК Интер (Интернационале)
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