Нзонзи близок к переходу в клуб из Катара
«Рома» намерена расстаться с полузащитником Стивеном Нзонзи. 32- летний хавбек уже договорился о контракте с клубом из Катара «Аль-Райян», сообщает журналист Николо Скира.
Контракт Нзонзи с «Ромой» рассчитан до лета 2022 года. Клуб готов отпустить француза бесплатно, чтобы сэкономить на зарплате футболиста.
Нзонзи провел прошлый сезон во Франции на правах аренды. Всего он сыграл за «Ренн» 39 матчей, в которых забил 1 гол.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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