«Ньюкасл» может приобрести нападающего «Фиорентины» Влаховича за 70 миллионов евро

«Ньюкасл» ведет переговоры с «Фиорентиной» о трансфере нападающего Душана Влаховича, сообщает журналист Танкреди Палмери в Twitter.

По информации источника, английский клуб может приобрести 21-летнего серба за 70 миллионов евро.

Отмечается, что итальянский клуб готов продать Влаховича. При этом сам форвард не уверен, что хочет продолжить карьеру в «Ньюкасле».

La Fiorentina e il Newcastle sono in contatto per Vlahovic.



Si lavora su un'offerta di 70 milioni.



La Fiorentina ovviamente non ha preclusioni, ma al momento Vlahovic non gradisce la destinazione — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) January 6, 2022

В нынешнем сезоне Влахович забил 18 мячей и отдал три результативные передачи в 22 матчах за «Фиорентину». Контракт форварда с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает серба в 70 миллионов евро.