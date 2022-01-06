«Ньюкасл» может приобрести нападающего «Фиорентины» Влаховича за 70 миллионов евро
18:59
«Ньюкасл» ведет переговоры с «Фиорентиной» о трансфере нападающего Душана Влаховича, сообщает журналист Танкреди Палмери в Twitter.
По информации источника, английский клуб может приобрести 21-летнего серба за 70 миллионов евро.
Отмечается, что итальянский клуб готов продать Влаховича. При этом сам форвард не уверен, что хочет продолжить карьеру в «Ньюкасле».
В нынешнем сезоне Влахович забил 18 мячей и отдал три результативные передачи в 22 матчах за «Фиорентину». Контракт форварда с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает серба в 70 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/tancredipalmeri/status/1479085796800045062
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