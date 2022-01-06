Серия А, расписание 20-го тура: «Милан» — «Рома», «Ювентус» — «Наполи» и другие матчи
12:15
20-й тур чемпионата Италии по футболу.
Все трансляции матчей чемпионата Италии можно смотреть по этой ссылке //
Все о событиях в чемпионате Италии можно прочитать в разделе по этой ссылке //
Турнирная таблица серии А — здесь
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