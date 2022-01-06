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Серия А, расписание 20-го тура: «Милан» — «Рома», «Ювентус» — «Наполи» и другие матчи

12:15
Футболисты «Милана». Фото Getty Images
Футболисты «Милана». Фото Getty Images
Теги:
20-й тур чемпионата Италии по футболу.
Италия. Серия А. 20-й тур
06 янв, 14:30. Renato Dall'Ara (Болонья)
Болонья
Интер
Италия. Серия А. 20-й тур
06 янв, 14:30. Luigi Ferraris (Генуя)
Сампдория
Кальяри
Италия. Серия А. 20-й тур
06 янв, 16:30. Olimpico (Рим)
Лацио
Эмполи
Италия. Серия А. 20-й тур
06 янв, 16:30. Alberto Picco (Специя)
Специя
Верона
Италия. Серия А. 20-й тур
06 янв, 18:30. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
Торино
Италия. Серия А. 20-й тур
06 янв, 18:30. Mapei Stadium - Citta del Tricolore (Реджо-Эмилия)
Сассуоло
Дженоа
Италия. Серия А. 20-й тур
06 янв, 20:30. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
Рома
Италия. Серия А. 20-й тур
06 янв, 20:30. Arechi (Салерно)
Салернитана
Венеция
Италия. Серия А. 20-й тур
06 янв, 22:45. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
Удинезе
Италия. Серия А. 20-й тур
06 янв, 22:45. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
Наполи

Все трансляции матчей чемпионата Италии можно смотреть по этой ссылке //
Все о событиях в чемпионате Италии можно прочитать в разделе по этой ссылке //
Турнирная таблица серии А — здесь

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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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