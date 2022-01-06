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«Лацио» и «Эмполи» сыграли вничью, «Верона» победила «Специю»

18:38
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«Лацио» и «Эмполи» сыграли вничью в матче 20-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 3:3.

У «Лацио» отличились Сергей Милинкович-Савич, который оформил дубль, и Чиро Иммобиле. В составе «Эмполи» голы забили Недим Байрами, Шимон Журковски и Федерико Ди Франческо.

В другой встрече тура «Верона» победила «Специю» со счетом 2:1.

«Лацио» занимает 8-е место в турнирной таблице серии А. В активе команды 32 очка. У «Эмполи» 28 очков и 9-я позиция.

«Верона» набрала 27 очков и заняла 11-е место. «Специя» находится на 17-й позиции с 16 очками.

Италия. Серия А. 20-й тур
06 янв, 16:30. Olimpico (Рим)
Лацио
3:3
Эмполи
Голы
Байрами, 6 (0:1), Журковски, 8 (0:2), Иммобиле, 14 (1:2), Милинкович-Савич, 66 (2:2), Ди Франческо, 75 (2:3), Милинкович-Савич, 90+3 (3:3)
Нереализованный пенальти
Иммобиле 87
Лацио
Стракоша Луис Фелипе Хюсай (Лаццари, 89 ) Ачерби (Габаррон, 25 ) Луис Альберто Милинкович-Савич Катальди (Лукас, 59 ) Марушич Фелипе Андерсон Педро (Дзакканьи, 59 ) Иммобиле
Эмполи
Викарио Стоянович Луперто Исмайли Паризи (Маркицца, 33) Хендерсон Байрами (Штулац, 63) Журковски (Бандинелли, 46) Риччи (Вити, 74) Ди Франческо Ла Мантия (Пинамонти, 73)
Предупреждения
Луис Фелипе 18, Педро 52, Марушич 62, Луис Альберто 71  -  Паризи 10, Маркицца 33, Луперто 86, Бандинелли 90
Судьи
Джуа
Италия. Серия А. 20-й тур
06 янв, 16:30. Alberto Picco (Специя)
Специя
1:2
Верона
Голы
Капрари, 59 (0:1), Капрари, 70 (0:2), Эрлич, 85 (1:2)
Специя
Проведель Реца (Антист, 71 ) Кивер Бастони Амиан Эрлич Николау Маджоре Гьяси Агудело Стрелец (Верде, 51 )
Верона
Пандур Казале Чеккерини Гюнтер Мигел Велозу Лазович Илич Тамез (Депаоли, 82) Капрари Лазанья (Барак, 71) Симеоне (Калинич, 71)
Предупреждения
Верде 75, Агудело 78, Зут 87  -  Мигел Велозу 29, Казале 45
Удаления
Агудело 87 (вторая ж.к)
Судьи
Мариани

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Екатерина Савостина все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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