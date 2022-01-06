«Лацио» и «Эмполи» сыграли вничью, «Верона» победила «Специю»

«Лацио» и «Эмполи» сыграли вничью в матче 20-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 3:3.

У «Лацио» отличились Сергей Милинкович-Савич, который оформил дубль, и Чиро Иммобиле. В составе «Эмполи» голы забили Недим Байрами, Шимон Журковски и Федерико Ди Франческо.

В другой встрече тура «Верона» победила «Специю» со счетом 2:1.

«Лацио» занимает 8-е место в турнирной таблице серии А. В активе команды 32 очка. У «Эмполи» 28 очков и 9-я позиция.

«Верона» набрала 27 очков и заняла 11-е место. «Специя» находится на 17-й позиции с 16 очками.