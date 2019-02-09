"Нужно нести ответственность за свои поступки". Аллегри - о ДТП с участием Дугласа Косты

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри заявил, что футболисты должны нести ответственность за свои поступки вне поля. 4 февраля форвард "бьянконери" Дуглас Коста попал в ДТП на одной из дорог на севере Италии.

- С Дугласом Костой сложилась странная ситуация. Он начал сезон очень хорошо, но затем плюнул в футболиста "Сассуоло" и был дисквалифицирован на 4 игры, - приводит слова Аллегри Football Italia. - Что касается ДТП, то это его личная жизнь. Футболисты - молодые парни, которые должны нести ответственность за свои поступки и на поле, и за его пределами. К счастью, никто серьезно не пострадал: ни Дуглас, ни человек, в машину которого он врезался.

В текущем сезоне 28-летний Коста провел 24 матча за "Ювентус" и забил 1 гол.

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