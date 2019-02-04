СМИ: форвард "Ювентуса" Дуглас Коста попал в ДТП

Нападающий "Ювентуса" Дуглас Коста попал в ДТП. Как сообщает La Stampa, инцидент произошел сегодня утром на одной из дорог на севере Италии.

На место происшествия были вызванны экстренные службы, которые сообщили, что Коста, находившийся за рулем джипа, не получил никаких повреждений. Однако 47-летний мужчина, управлявший автомобилем марки Фиат, с которым столкнулась машина футболиста, был доставлен в одну из ближайших больниц.

В текущем сезоне 28-летний Коста провел 24 матча за "Ювентус" и забил 1 гол.

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