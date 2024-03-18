Новым главным тренером «Лацио» станет Игор Тудор

Игор Тудор станет новым главным тренером «Лацио», утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

45-летний хорват подпишет с римлянами контракт до лета 2025 года с возможностью продления еще на сезон.

В прошлом сезоне специалист возглавлял «Марсель». В Италии он работал в «Вероне», «Удинезе» и помогал Андреа Пирло в качестве ассистента в «Ювентусе».

13 марта «Лацио» объявил об отставке главного тренера Маурицио Сарри.