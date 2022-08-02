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Новичок «Милана» Де Кетеларе признался, что ошеломлен переходом в итальянский клуб

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в
Шарль Де Кетеларе.
Фото ФК &quot;Милан&quot;

Новичок «Милана» Шарль Де Кетеларе признался, что ошеломлен переходом в итальянский клуб.

«Я парень, который зачастую очень спокоен, но я был крайне ошеломлен. Даже не знаю, как реагировать.

Говорят, вы не сможете представить настоящую теплоту и страсть болельщиков «Милана», пока не окажетесь здесь. Я очень доволен следующих шагом в своей карьере. Как молодой игрок с амбициями, я хочу играть на вершине.

Хочу поблагодарить «Брюгге» за все возможности, которые клуб предоставил мне. Он всегда будет моим домом», — цитирует хавбека пресс-служба «россонери».

Контракт с 21-летним бельгийцем рассчитан до 2027 года. Хавбек будет выступать под 90-м номером.

Сообщалось, что «Милан» заплатил за игрока 35 миллионов евро, включая бонусы.

В сезоне-2021/22 Де Кетеларе забил 18 голов и сделал 10 результативных передач в 49 матчах за «Брюгге».

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