Новичок «Милана» Де Кетеларе признался, что ошеломлен переходом в итальянский клуб

Новичок «Милана» Шарль Де Кетеларе признался, что ошеломлен переходом в итальянский клуб.

«Я парень, который зачастую очень спокоен, но я был крайне ошеломлен. Даже не знаю, как реагировать.

Говорят, вы не сможете представить настоящую теплоту и страсть болельщиков «Милана», пока не окажетесь здесь. Я очень доволен следующих шагом в своей карьере. Как молодой игрок с амбициями, я хочу играть на вершине.

Хочу поблагодарить «Брюгге» за все возможности, которые клуб предоставил мне. Он всегда будет моим домом», — цитирует хавбека пресс-служба «россонери».

Контракт с 21-летним бельгийцем рассчитан до 2027 года. Хавбек будет выступать под 90-м номером.

Сообщалось, что «Милан» заплатил за игрока 35 миллионов евро, включая бонусы.

В сезоне-2021/22 Де Кетеларе забил 18 голов и сделал 10 результативных передач в 49 матчах за «Брюгге».