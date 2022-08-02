Мертенс может продолжить карьеру в «Ювентусе»

Нападающий Дрис Мертенс может продолжить карьеру в «Ювентусе», утверждает La Gazzetta dello Sport.

35-летний игрок может согласиться на предложение, так как туринцы готовы в полном объеме удовлетворить его запросы по зарплате в 5 миллионов евро за сезон.

В данный момент Мертенс находится в статусе свободного агента. Ранее нападающий не принял предложения «Наполи» о продлении контракта. Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказывал, что клуб давал футболисту контракт с окладом в 4,5 миллиона евро.

В прошедшем сезоне Мертенс забил 13 мячей и отдал две результативные передачи в 37 матчах за «Наполи» во всех турнирах.

С «Наполи» он дважды становился обладателем Кубка Италии и один раз выиграл Суперкубок Италии.