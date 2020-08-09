Ностальгия зашкаливает. Шевченко выложил совместное фото с Пирло, Нестой и Индзаги

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко пожелал удачи бывшему партнеру по «Милану» Андреа Пирло удачи в «Ювентусе». Итальянский специалист возглавил туринский клуб накануне после отставки Маурицио Сарри. Шевченко выложил фото с Пирло, Филиппо Индзаги и Алессандро Нестой и пожелал удачи последнему в сегодняшней игре. «Фрозиноне» под руководством Несты встретится с «Порденоне» в полуфинале плей-офф серии B за место в элитном дивизионе. Третьего партнера по команде — Индзаги — Шевченко поздравил с днем рождения. Под его руководством «Беневенто» стал первым в серии B и вышел в серию A напрямую.

«Фото, которое сегодня для меня много значит. Удачи, Андреа, в новом приключении. Мистер Пирло. С днем рождения, Пиппо, можешь отпраздновать после прекрасного сезона. Мистер Индзаги. Ну и удачи Сандро в сегодняшнем матче плей-офф. Мистер Неста», — написал Шевченко в Twitter.