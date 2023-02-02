Неизвестные украли перчатки Дзоффа с победного ЧМ-1982

Неизвестные украли перчатки экс-вратаря сборной Италии Дино Дзоффа, в которых он выступал на победном для команды чемпионате мира-1982, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Они были выставлены на благотворительном вечере в Риме, посвященном 100-летию сборной Италии.

Дзофф в возрасте 40 лет был капитаном национальной команды на ЧМ-1982 в Испании. В финальном матче турнира Италия обыграла ФРГ со счетом 3:1. Дзофф был признан лучшим вратарем турнира.