«Интер» отказался продавать «Челси» Бареллу

«Челси» интересовался хавбеком «Интера» Николо Бареллой, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, миланцы отказались отпускать Бареллу в лондонский клуб, так как ценят игрока и не планируют с ним расставаться в ближайшее время.

Барелла стал игроком «Интера» в 2020 году, перейдя из «Кальяри». В этом сезоне хавбек провел за миланцев 25 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал пять результативных передач.