"Наверное, ему было холодно". Аллегри объяснил уход Дибалы в раздевалку в концовке матча с "Пармой"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри заявил, что форвард "бьянконери" Пауло Дибала ушел в раздевалку в концовке матча 22-го тура чемпионата Италии против "Пармы" (3:3) из-за холода. Ранее издание Tuttosport сообщило, что 25-летний аргентинец отправился в подтрибунное помещение после того, как Аллегри сделал последнюю замену, и не дождался финального свистка.

- Я даже не видел этого, - приводит слова Аллегри Football Italia. - Должно быть, ему было холодно.

В текущем сезоне Дибала провел 27 матчей за "Ювентус", забил 7 голов и отдал 4 результативных передачи.

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